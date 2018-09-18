HEDEF ŞAMPiYONLUK!

Yozgatspor'un hiç bir zaman hedefinden sapma olmadığının altını çizen Başkan Arslan, takımın Afyonkarahisar kampı sonrasında teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda bazı oyuncularla yolları ayırmak durumunda kaldıklarını söyledi. Arslan, ''Sezon başında kadromuza dahil ettiğimiz bu oyuncular kötü oldukları için gitmediler. Takıma katkıda bulunamadılar. Takıma uyum sağlayamadılar. Bu yüzden teknik heyetimizin verdiği rapor doğrultusunda nasıl kadroya dahil edilmişlerse, aynı şekilde karşılıklı görüşülerek, gitmelerine izin verilmiştir'' diye konuştu.

Yozgat'tan ayrılan futbolcuların geçen sezon kadrosunda bulundukları takımlarda başarılı maçlar çıkarttıklarını da hatırlatan Başkan Arslan, ''Ancak bazen bu tip uyumsuzluklar yaşanıyor. Yozgat'a geldiler uyum sağlayamadılar. O nedenle yollarımızı ayırdık'' ifadesini kullandı.

Başkan Arslan, takımın Pazar günü sezonun ilk hafta müsabaka programı kapsamında Çanrı deplasmanına çıkacağını hatırlattı. Arslan, ''Bu maçı kazanmak, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oluşturduğumuz kadro ile bu sezonun sonunda mutlu sona ulaşacağımızı ümit ediyoruz. Bir aksilik çıkmaması temennisinde bulunuyoruz. Yozgatspor, deplasmanda Çankırıspor'u yenebilecek güçte. İyi oyuncularımız var. Sonucu belirleyecek oyuncularımız var. Bu maçtaki performans takımın ilerideki durumunu da büyük ölçüde bize gösterecektir'' şeklinde konuştu.