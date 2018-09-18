Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94348
ALTIN
243.725
DOLAR
6.2925
STERLİN
8.3202
EURO
7.3606

HEDEF ŞAMPiYONLUK!

BÖLGESEL Amatör Ligi 4'üncü Grupta vereceği mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Yozgatspor'da Başkan Kazım Arslan, sezonu değerlendirirken, 'İyi bir kadro oluşturduk, her zaman olduğu gibi bu sezonda şampiyon olabilmek için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz'' dedi.

HEDEF ŞAMPiYONLUK!

BÖLGESEL Amatör Ligi 4'üncü Grupta vereceği mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Yozgatspor'da Başkan Kazım Arslan, sezonu değerlendirirken, 'İyi bir kadro oluşturduk, her zaman olduğu gibi bu sezonda şampiyon olabilmek için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz'' dedi.

18 Eylül 2018 Salı 07:00
11 Okunma
HEDEF ŞAMPiYONLUK!

Yozgatspor'un hiç bir zaman hedefinden sapma olmadığının altını çizen Başkan Arslan, takımın Afyonkarahisar kampı sonrasında teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda bazı oyuncularla yolları ayırmak durumunda kaldıklarını söyledi. Arslan, ''Sezon başında kadromuza dahil ettiğimiz bu oyuncular kötü oldukları için gitmediler. Takıma katkıda bulunamadılar. Takıma uyum sağlayamadılar. Bu yüzden teknik heyetimizin verdiği rapor doğrultusunda nasıl kadroya dahil edilmişlerse, aynı şekilde karşılıklı görüşülerek, gitmelerine izin verilmiştir'' diye konuştu.
Yozgat'tan ayrılan futbolcuların geçen sezon kadrosunda bulundukları takımlarda başarılı maçlar çıkarttıklarını da hatırlatan Başkan Arslan, ''Ancak bazen bu tip uyumsuzluklar yaşanıyor. Yozgat'a geldiler uyum sağlayamadılar. O nedenle yollarımızı ayırdık'' ifadesini kullandı.
Başkan Arslan, takımın Pazar günü sezonun ilk hafta müsabaka programı kapsamında Çanrı deplasmanına çıkacağını hatırlattı. Arslan, ''Bu maçı kazanmak, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oluşturduğumuz kadro ile bu sezonun sonunda mutlu sona ulaşacağımızı ümit ediyoruz. Bir aksilik çıkmaması temennisinde bulunuyoruz. Yozgatspor, deplasmanda Çankırıspor'u yenebilecek güçte. İyi oyuncularımız var. Sonucu belirleyecek oyuncularımız var. Bu maçtaki performans takımın ilerideki durumunu da büyük ölçüde bize gösterecektir'' şeklinde konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BOZOK DURMUYOR
BOZOK DURMUYOR
Betül, abone oldu
Betül, abone oldu
Çankırıspor'a Yöneldik
Çankırıspor'a Yöneldik
Rıza, altın için gitti
Rıza, altın için gitti
BARIŞ TELLi HASRET GiDERDi
BARIŞ TELLi HASRET GiDERDi
Lig hazırlıkları başladı
Lig hazırlıkları başladı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim