HEDEF ŞAMPiYONLUK

Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, geçen sene mücadele ettikleri ve çok güçlü rakiplerin olduğu grubu dördüncü sırada bitirdiklerini söyledi. Bu sene de gruplarında güçlü ekiplerin olduğunu ancak kendilerinin de kadrosunun hepsiyle başa çıkacak düzeyde olduğunu dile getiren Altınkuyu, ‘’Biz Sorgun Engelliler Umut Derneği ve Spor Kulübü olarak bu sene hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Ona göre de lig hazırlıklarımızı yaptık. Bu sezon gerçekten çok iyi bir kadromuz olacak ve rakiplerimizi yenerek grubumuzu şampiyon olarak bitireceğimize inanıyoruz. Şampiyonluğa giden yolda bizlere destek olacaklarına inandığım bütün idareci ve dostlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Umarım iyi bir sezon olur ve sonu da şampiyonluk ile süslenir’’ dedi.