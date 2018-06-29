HEDEF ŞAMPiYONLUK

Henüz lig başlama tarihi belli olmamasına rağmen Antrenör Erhan Kayaaslan ile anlaşan ve yeni sezon için çalışmalara başlayan Yerköyspor iç transferde 8 dış transferde ise yaklaşık 10 oyuncu ile anlaşıp şampiyonluğa oynayacak bir takım kurma amacında. Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, yeni sezonda hedefleri doğrultusunda Yerköyspor kulübü başkanı Atilla Uyar ve ikinci başkan Murat Küsmez ile bir bütçe oluşturup, bu bütçe dahilinde de şampiyonluğa oynayacak bir takım kurma yönünde bir rapor hazırladığını söyledi. Bayramda önce raporlarını hazırladığını, kendileriyle iki sezondur Yerköyspor’da ciddi işler yaptıklarını, özellikle altyapı organizasyonlarında ve A takımda da Yerköylü çocukların oynaması noktasında ciddi bir organizasyon gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kayaaslan,

‘’İki senelik dönem içerisinde 13-19 yaş arasındaki gruplar müsabakalara katılabilecek durumdalar. Belli bir seviyeye getirildi. Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde kurumsal takımların bile katılmadığı kategorilerde Yerköyspor takımı bütün bu maçlara katılmıştır. Ciddi bir mesafe almıştır. Yeni sezonda da bunun devamı sağlanacaktır. A takımda da iki senedir bizimle beraber olan arkadaşlardan bu sene bize güç katacak iç transferde 8 oyuncu ile görüşmelerimiz olacak. 8 oyuncu dışında kalan arkadaşlarımız ile görüşme imkanımız oldu onlara teşekkür ettik ve başka kulüpler ile görüşmeleri için müsaade ettik. Onun dışında da iç transferde bu 8 arkadaşımız ile anlaşacağımızı düşünüyorum. 2001-2002-2003 doğumlu grubumuz var bu yaş grupları birinci amatör kümede oynamaya hak kazandılar. Bu grubumuz çok iyi. Bu oyunculardan sezon başı tespit ettiğimiz çocuklar A takım ile birlikte çalışacaklar. Dış transferde ise bir yıllık bütçemiz 100 bin lira. Bu bütçe diğer şampiyonluğa oynayan takımların çok altında. Biz ilk defa bir sezon boyunca futbolcu hak edişleri, primleri, maaşları, maç başları dahil 100 bin lira gibi bir bütçe ile bu işe gireceğiz. Amatör kümede büyük bir bütçe değil. Bununla da Yozgat’ta hedefe oynayan bir takım oluşturmak istiyoruz. Ben Yozgatspor profesyonel takımında da, Yozgatspor’un amatör kümeden profesyonel lige çıktığında dönemde ben Yozgatlı çocuklara, Yozgatlı gençlere hep ağırlık verdim. Biz Üçüncü Lig’e çıktığımız sezonda 23 futbolcunun 18 tanesi Yozgatlıydı. İki sene öncede Yerköy’e gittiğimde onlara burada Yerköylü çocuklar oynayacak dedim. Kendi çocuklarımız ile iki sene çok iyi işler yaptık. Bu sene de aynı doğrultuda bu bütçeler ile Yerköylü çocuklar ile Yozgat’ta da benim kendi altyapımla ve tanıdığım çocuklar ile bir takım oluşturacağız. Dışarıdan adam almayı düşünmüyoruz. Yozgat’ta benim daha önce genç takımlarda oynamış ve Yozgat amatör kümede büyük katkıları olan genç çocuklar var. Bunlarla ben bu işe girmeyi düşünüyorum. Bunların 7 tanesi ile biri kaleci olmak üzere ön görüşme yaptık bunlarla da büyük ölçüde anlaşacağız. Dolayısıyla kendi çocuklarımız ve kısıtlı bütçe ile Yozgat’ta Yerköyspor’u Fair-Play ilkelerinden şaşmadan isminden söz ettiren ve hedefe oynayan bir takım oluşturma kararı aldık ve tokalaştık yöneticiler ile. Onların da bize inancı güvenci tam. Tespit ettiğimiz 15 oyuncu var. Bunların 7 tanesi ile prensipte anlaştık. Bütçeleri aşmamak kaydıyla bir iki arkadaş ile anlaşıp bu şekilde Yozgat futboluna renk katmayı planlıyoruz’’ dedi.