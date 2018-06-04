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HEDEF ŞAMPiYONLUK

YOZGAT’ta düzenlenen okullar arası Futsal turnuvası sonrasında şampiyonluk turu atan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Amasya’da gerçekleştirilen grup müsabakalarında da kendi gurubunu şampiyon olarak tamamlayıp final müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştı.

HEDEF ŞAMPiYONLUK

YOZGAT’ta düzenlenen okullar arası Futsal turnuvası sonrasında şampiyonluk turu atan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Amasya’da gerçekleştirilen grup müsabakalarında da kendi gurubunu şampiyon olarak tamamlayıp final müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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HEDEF ŞAMPiYONLUK

Bugün Niğde’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Okullar arası Futsal Türkiye Şampiyonası final müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8 Haziran tarihinde tamamlanacak olan müsabakalarda Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor. Güçlü rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu olmak isteyen Yozgat temsilcisi turnuvaya katılmak için Niğde’ye gitti. 

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