HEDEF ŞAMPiYONLUK

Bugün Niğde’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Okullar arası Futsal Türkiye Şampiyonası final müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8 Haziran tarihinde tamamlanacak olan müsabakalarda Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor. Güçlü rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu olmak isteyen Yozgat temsilcisi turnuvaya katılmak için Niğde’ye gitti.