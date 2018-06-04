HEDEF ŞAMPiYONLUK

Bugün Niğde’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Okullar arası Futsal Türkiye Şampiyonası final müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8 Haziran tarihinde tamamlanacak olan müsabakalarda Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor. Güçlü rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu olmak isteyen Yozgat temsilcisi turnuvaya katılmak için Niğde’ye gitti.
04 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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