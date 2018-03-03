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Hedef şampiyonluk

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Tuzkayaspor’un hedefi Birinci Amatör Küme.

Hedef şampiyonluk

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Tuzkayaspor’un hedefi Birinci Amatör Küme.

03 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Hedef şampiyonluk

Tuzkayaspor Kulübü Başkanı Kadir Arslan, bu sene İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde mücadele edeceklerini, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Lige hazır olduklarını ve iyi bir takım oluşturduklarını dile getiren Arslan, ‘’Tuzkayaspor olarak bu sezon ilk defa İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde mücadele edeceğiz. Yeni kurulan bir takım olmamıza karşılık hedefimiz şampiyonluk olacak. Çok iyi bir kadro kurduk ve lige tam manasıyla hazırız. Ligin en güçlü ekiplerinden bir tanesi konumuna geldik. Çok iyi oyuncular transfer ettik ve sezon sonunda da Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde şampiyon olarak çıkan takımın bizim olacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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