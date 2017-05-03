Hedef şampiyonluk!

İkinci Amatör Küme Futbol Liginin ilk haftasını maç yapmadan BAY geçiren Yozgat Belediyespor, ikinci haftada Bişekspor’u 3-0 yenerek ligde averaj ile ikinci sıraya yükseldi. Hafta sonu deplasmanda lider Saraykentspor ile karşı karşıya gelecek olan Yozgat Belediyespor güçlü rakibini yenmesi durumunda liderlik koltuğuna oturacak.

Yozgat Belediyespor yöneticilerinden İhsan Aslan, Yozgat Belediyespor olarak bu sezon hedeflerini şampiyonluk olarak belirlediklerini söyledi. Ligin ilk haftasında maç yapmadıklarını ancak ikinci haftada Bişekspor’u net bir skor ile 3-0 yenerek ilk galibiyetlerini aldıklarını dile getiren Aslan, ‘’Bizim hedefimiz İkinci Amatör Küme Futbol Lig’ini şampiyon olarak tamamlayıp Birinci Amatöre yükselmek. İyi bir oyuncu kadrosuna sahibiz ve ligin favori ekiplerinden bir tanesiyiz. Hafta sonu deplasmanda Saraykentspor ile karşı karşıya geleceğiz. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geleceği bu müsabakayı kazanmak istiyoruz. Güçlü rakibimizi deplasmanda yenmemiz durumunda liderlik koltuğuna oturacağız ve bundan sonraki maçlarda da Allah’ın izniyle o koltuktan kimse bizi kaldıramaz’’ dedi.