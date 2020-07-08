HEDEF ŞAMPİYONLUK

Yozgatspor Online canlı yayınına katılarak taraftarların sorularını yanıtlayan Kulüp Başkanı Arslan, yeni sezondaki hedefleri ve yapmaları gerekenleri anlattı. Arslan, Yozgatspor'un yeni sezonda hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Bunun için başta Valilik ve belediye olmak üzere ildeki tüm kurumların, sivil toplum örgütlerinin, Yozgatlı Dernek ve federasyonların, iş adamlarının maddi desteklerinin önemli olduğuna vurgu yapan Arslan, ‘’Geçen sezon yaşanan kırgınlık, küskünlük ve çekişmelerin bu sezon yaşanmaması gerekir. Bunun için biz üzerimize düşeni yapacağız. Bütün taraflardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Yozgatspor Kazım Arslan'ın değil Yozgat'ın takımıdır. Herkes elini taşın altına koymalı, maddi destekte bulunmalı, sevgi lafta kalmamalıdır. TFF’nin yeni sezonla ilgili talimatları açıklandıktan sonra hızla iç ve dış transferleri tamamlayacağız. Yozgatspor liglerin en az borçlu takımlarından biridir. Futbolcularımıza geçen sezondan kalan borçlarımızı kısa sürede ödeyeceğiz. Hiç bir futbolcumuza borçlu kalmayacağız. Yozgatspor' a talip olmanın yolu sosyal medyada taraftarı kışkırtmaya çalışmak değil yönetimle masaya oturmaktır. Bu konuda ciddi olarak ortaya çıkıp sezonla ilgili ciddi bir program ve maddi yapılanma sunulursa yönetimi devir dahil her türlü seçenek gündeme gelebilir. Bunun dışında yapılan konuşma ve kışkırtmalar takıma sadece zarar verir. Sezona iyi başlamak istiyoruz. Bunun için herkesin maddi desteğine ihtiyacımız var. İlk etapta Belediye Başkanımız Celal Köse'den otopark işletmesini Yozgatspor' a tahsis etmesini ve bu şekilde Yozgatspor'u düzenli bir gelire kavuşturmasını bekliyoruz. Taraftarımız bize güvensin, Yozgatspor için boş çevrilsek bile her kapıyı çalıyoruz’’ dedi.