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Hedef Profesyonel Lig

YOZGAT Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediyesi Bozokspor’un antrenmanını kulüp başkanı ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse izleyerek genç sporculara moral verdi.

26 Şubat 2021 Cuma 00:25
Hedef Profesyonel Lig

Hem teknik ekip ile hem de sporcular ile sohbet eden Başkan Köse, hedeflerini sporcu ve antrenörlerine anlattı. En kısa zamanda Yozgat’ı profesyonel liglerde temsil eden, altyapısı ile tesisleriyle örnek bir kulüp olma yolunda gerekenlerin yapılması talimatını veren Köse, bu yolda Yozgat Belediyesi Bozokspor’a her türlü desteği vereceğini ifade etti. Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörü Özkan Bayram ise ‘’Bizlerde bu destek ile inşallah gençlerimizle birlikte hedeflerimiz doğrultusunda en iyisini yapmak için çalışacağız’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Hedef Profesyonel Lig
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