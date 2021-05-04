Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1421
ALTIN
475.617
DOLAR
8.2636
STERLİN
11.4786
EURO
9.9613

HEDEF OLiMPiYATLAR

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi, milli sporcuları ağırladı. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik pandemi kurallarına dikkat edilerek derneğin bahçesinde gerçekleşti.

04 Mayıs 2021 Salı 00:39
HEDEF OLiMPiYATLAR

Gazeteciler, milli güreşçiler Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Süleyman Atlı, Süleyman Karadeniz, Murat Fırat, milli halterciler Muammer Kılıç, Şaziye Doğan, Halter Milli Takımı Antrenörü Raif Özel, Serbest Güreş Milli Takım Antrenörü Abdullah Çakmar ve Grekoromen Milli Takım Antrenörü Akif Canbaş ile özel röportajlar yapma imkanı buldu. TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata, milli sporcuları kazandıkları madalyalardan dolayı kutlarken Tokyo Olimpiyatları için de başarı diledi. Kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu elde eden milli güreşçi hemşehriiz Rıza Kayaalp, artık sadece olimpiyatlara konsantre olacağını belirterek, "Bu da olimpiyat hazırlık yolunda benim tam kapanmam olacak" dedi. Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, güreşi bırakana kadar zirvede kalmak istediğinin altını çizdi, ‘’10. Avrupa şampiyonluğu koyduğum hedefleri gerçekleştirdiğim anlamına geliyor. Gerçekten Avrupa'da grekoromen gibi zor güreş stilinde 11 kez final yapmak inanılmaz zor bir şey’’ diye konuştu. Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyatları'na kısa bir süre kaldığına işaret ederek, "Dünya Şampiyonası'nda 8, Avrupa Şampiyonası'nda 11, olimpiyatlarda 2 kez madalya kazanmış bir sporcuyum. Tam bir efsane olmamda eksik olan olimpiyat altın madalyası diye düşünüyorum. Olimpiyat altını nasip olursa 'efsane' derler. Her şeyi bırakıp tek konsantre olacağım şey olimpiyatlar olacak. Bu da olimpiyat hazırlık yolunda benim tam kapanmam olacak" ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
HEDEF OLiMPiYATLAR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şefaatli stadında inceleme
Şefaatli stadında inceleme
FARKLI VEDA
FARKLI VEDA
Liglerin başlama tarihi belirlendi!
Liglerin başlama tarihi belirlendi!
Tesisler bakıma alındı
Tesisler bakıma alındı
SON TANGO YARIN!
SON TANGO YARIN!
Bakan, Rıza’yı tebrik etti
Bakan, Rıza’yı tebrik etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim