HEDEF OLiMPiYATLAR

Gazeteciler, milli güreşçiler Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Süleyman Atlı, Süleyman Karadeniz, Murat Fırat, milli halterciler Muammer Kılıç, Şaziye Doğan, Halter Milli Takımı Antrenörü Raif Özel, Serbest Güreş Milli Takım Antrenörü Abdullah Çakmar ve Grekoromen Milli Takım Antrenörü Akif Canbaş ile özel röportajlar yapma imkanı buldu. TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata, milli sporcuları kazandıkları madalyalardan dolayı kutlarken Tokyo Olimpiyatları için de başarı diledi. Kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu elde eden milli güreşçi hemşehriiz Rıza Kayaalp, artık sadece olimpiyatlara konsantre olacağını belirterek, "Bu da olimpiyat hazırlık yolunda benim tam kapanmam olacak" dedi. Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, güreşi bırakana kadar zirvede kalmak istediğinin altını çizdi, ‘’10. Avrupa şampiyonluğu koyduğum hedefleri gerçekleştirdiğim anlamına geliyor. Gerçekten Avrupa'da grekoromen gibi zor güreş stilinde 11 kez final yapmak inanılmaz zor bir şey’’ diye konuştu. Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyatları'na kısa bir süre kaldığına işaret ederek, "Dünya Şampiyonası'nda 8, Avrupa Şampiyonası'nda 11, olimpiyatlarda 2 kez madalya kazanmış bir sporcuyum. Tam bir efsane olmamda eksik olan olimpiyat altın madalyası diye düşünüyorum. Olimpiyat altını nasip olursa 'efsane' derler. Her şeyi bırakıp tek konsantre olacağım şey olimpiyatlar olacak. Bu da olimpiyat hazırlık yolunda benim tam kapanmam olacak" ifadelerini kullandı.