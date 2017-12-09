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-HEDEF MİLLİ TAKIM

SORGUN Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Hilal Eker, Yozgat’ta bir ilk imza atarak, Tekerlekli Sandalye Bölgesel Basketbol Ligi B Grubunda mücadele veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı kadrosunun tek bayan sporcusu oldu.

-HEDEF MİLLİ TAKIM

SORGUN Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Hilal Eker, Yozgat’ta bir ilk imza atarak, Tekerlekli Sandalye Bölgesel Basketbol Ligi B Grubunda mücadele veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı kadrosunun tek bayan sporcusu oldu.

09 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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-HEDEF MİLLİ TAKIM

Sorgun ilçesinde 3 yıldır faaliyetini sürdüren Basketbol takımında bu sezon forma giymeye başlayan Hilal Eker, takımının ilk maçında tekerlekli sandalyesinin uygun olmaması nedeniyle yer alamadı. Ancak, takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan Hilal Eker, erkeklerden oluşan takımda daha fazla bayan sporcunun yer alması için, bedensel engelli bayanlara, ‘gelin hep birlikte spor yapalım’ çağrısında bulundu. Hedefinin öncelikle Sorgun Umut Spor Kulübünde başarılı maçlar çıkartıp, takımının başarısına katkıda bulunmak olduğunu belirten Hilal Eker, ileriye dönük hedefleri arasında milli takım forması giyip, uluslararası müsabakalarda oynamak olduğunu ifade etti.

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