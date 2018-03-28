Hedef kısmen

Yemenoğlu Bozokspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2017-2018 Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i müsabakalarını Sorgun Belediyespor’un maçıyla tamamladıklarını hatırlattılar. Ligi şampiyon tamamlayan Sorgun Belediyespor’u tebrik ettikleri açıklamada, ‘’Sorgun ilçemizin yönetimiyle, takımıyla, tesisleriyle, seyircisiyle artık bir üst ligi hak ettiğini düşünüyoruz. Yemenoğlu Bozokspor olarak 19 yaş ortalamasıyla mücadele ettiğimiz Amatör Ligi ikinci bitirerek kendi adımıza sezon başındaki hedefimize yakın bir dereceyle ligi tamamladık. Tabi takımımız sadece tek kategoride mücadele etmiyor, 120 lisanslı sporcuya sahip Yemenoğlu Bozokspor olarak U19-U17-U16-U15-U14 ve U13 kategorilerinde Yozgat’ta mücadele veren tek takımız. Hatta Türkiye de nadir amatör takımlardanız. Bize daha doğrusu Yozgat çocuklarına her türlü imkanı sağlayan kıymetli başkanımız Mehmet Yemenoğlu’na çok teşekkür ederiz. Ayrıca bizi gönülden destekleyen özel seyircilerimize, karda, yağmurda Yemenoğlu Bozokspor formasını en güzel şekilde temsil eden ve etmeye devam edecek sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Bizim için en büyük şampiyonluk memleketimizin gençlerine yaptığımız yatırımdır. Bizi izlemeye devam edin’’ denildi.