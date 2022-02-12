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Hedef iyi bir başlangıç

Yarın Çayıralan İlçe Stadında saat 14.00’da Yozgatspor ile karşı karşıya gelecek olan Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Çayıralan Esnafspor güçlü rakibini yenerek Ligin ikinci devresindeki ilk müsabakasını kazanmak istiyor.

12 Şubat 2022 Cumartesi 00:16
Hedef iyi bir başlangıç

Çayıralan Esnafspor Antrenörü Abdullah Akkaya, kendi memleketlerinin takımı olan Yozgatspor ile yarın karşı karşıya geleceklerini söyledi. Yozgatspor ile aynı grupta olmalarından dolayı kendi hedefleri için mutlaka bu müsabakayı kazanmaları gerektiğini dile getiren Akkaya, ‘’Kendi memleketimizin takımı olan Yozgatspor ile yarın oynayacağımız müsabaka çok zor geçecek. Çok farklı duyguların içerisinde olacağımız bu müsabakayı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamak ve moral bulmak için sahadan 3 puan ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inanıyorum’’ dedi.

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