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Hedef iyi başlangıç

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Üçüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, lige galibiyet ile başlamak istiyor.

Hedef iyi başlangıç

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Üçüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, lige galibiyet ile başlamak istiyor.

04 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Hedef iyi başlangıç

Antrenör Soner Arslan tarafından yaklaşık 15 gün izin verilen lig hazırlıklarına Salı günü başlayan Sorgun Belediyespor, takıma yeni katılan tecrübeli isimler ile daha da güçlendi. Antrenör Soner Arslan, takım yaptıkları takviyeler ile üçüncü ligin üzerinde bir takım olduklarını söyledi. Kendilerini bu ligde misafir olarak gördüklerini dile getiren Arslan, ‘’Yaklaşık 15 günlük izin döneminin ardından önceki gün Sorgun’da toplanarak lig hazırlıklarına başladık. Bizim şu anki önceliğimiz ligin ilk haftasında Çorum Belediye Gençlikspor ile oynayacağımız müsabaka. Bu müsabakaya iyi hazırlanıp rakibimizi deplasmanda yenmek istiyoruz. Lige iyi bir başlangıç yaparsak son haftaya kadar zirvenin hep ensesinde olacağımıza inanıyorum’’ dedi.

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