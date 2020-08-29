Hedef; ilk ikiye girmek

Pazartesi günü Ankara’da başlayacak olan Türkiye Kupası grup müsabakalarında Galatasaray, Halkbank ve Haliliye Belediyespor ile eşleşen sarı siyahlı ekip, gurupta ilk iki sırayı alarak bir üst tura çıkmak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Türkiye Kupasında çok zor bir gruba düşmelerine karşılık ilk iki sıraya girecek güce sahip olduklarını söyledi. Türkiye kupası için çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Aksoy, ‘’Yeni sezon öncesinde Türkiye kupası ile ilk resmi müsabakalarımıza çıkacağız. Kendimizi göstermek adına bu iyi bir şans, ben takımıma güveniyorum ve bu zorlu gruptan bir üst tura çıkacağımıza inanıyorum’’ dedi.