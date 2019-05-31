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HEDEF iKiNCi LiG

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Lig takımlarından Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü yeni sezon öncesinde hedefini İkinci Lig olarak belirledi.

HEDEF iKiNCi LiG

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Lig takımlarından Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü yeni sezon öncesinde hedefini İkinci Lig olarak belirledi.

31 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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HEDEF iKiNCi LiG

Geçtiğimiz sezon Tekerlekli Sandalye Bölgesel Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü başarılı bir sezonun ardından Üçüncü Lige yükselmişti. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde Yeni sezon takvimi henüz belirlenmemesine karşılık Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü hazırlıklarına şimdiden başladı. Yeni sezon için hem transfer hem de sponsor konusunda gerekli girişimlerde bulunmaya hazırlanan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Üçüncü Lig’de iddialı bir ekip oluşturmak istiyor. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Üçüncü Lig’de şampiyonluğa oynayacak bir ekip oluşturmak istediklerini söyledi. Bunun için gerekli yerler ile görüşmeler yapacaklarını dile getiren Altınkuyu, ‘’Ramazan Bayramı sonrasında Yozgat Valimiz kadir Çakır ile bir görüşme yapacağız. Sorgun Belediye Başkanımız Erkut Ekinci ile de bir görüşme yaptık. Yeni sezon öncesinde iyi bir takım kurmak için desteğe de ihtiyacımız olacak. Bunun için de gerekli görüşmeleri yapacağız. Hedefimiz şampiyonluğa oynayan bir ekip kurup, Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edip Tekerlekli Sandalye Basketbol İkinci Ligi’ne çıkmak’’ dedi. 

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