HEDEF iKiNCi LiG

Bölgesel Amatör Lig’de yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanan Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı 13-15 Nisan tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan müsabakalarda başarılı olup final müsabakalarına kalmanın hesaplarını yapıyor. Ankara Gölbaşı Gençlikspor, Turhal Mehmet Akif İlk Okulu, Akdeniz Üniversitesi Spor Kulübü takımlarının yer aldığı A grubunda mücadele edecek olan Yozgat temsilcisi 8 takımın finallere yükseleceği yarı final müsabakalarına iddialı hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, çok iyi bir ekibe sahip olduklarını ve güçlü rakiplerin arasında sıyrılarak finale yükseleceklerine inandıklarını söyledi. Hedeflerini şampiyonluk olarak belirledikleri dile getiren Atmaca, ‘’Lige çok iyi hazırlandık. 12 Nisan tarihine kadar hazırlıklarımızı aralıksız sürdüreceğiz ve Ankara’ya gideceğiz. Güçlü rakiplerimizi yenerek finallere oradan da İkinci Lig’e çıkacağımıza inancımız tamdır’’ dedi.