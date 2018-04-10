Hedef gruplar

Yozgatspor Altyapı Antrenörü Nihat Tinel, son üç yıldır U19 futbol liginin şampiyonluk ipini kendilerinin göğüslediğini söyledi. Her sezon Yemenoğlu Bozokspor ile amansız bir şampiyonluk yarışı içerisine girdiklerini hatırlatan Tinel, ‘’Çok Şükür son üç yıldır güçlü rakibimizi geride bırakarak şampiyonluk turu atan taraf biz oluyoruz. Şimdiki hedefimiz Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe müsabakalarında Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edip bir üst tura yükselmek. Gerçekten çok iyi bir kadroya sahibiz ve grup müsabakalarından da bir üst tura çıkacağımıza inanıyorum. Müsabakaların başlama tarihine kadar çok iyi hazırlanacağız. Takım olarak, moral ve motivasyon olarak çok iyi durumdayız. Yozgat’ın yıllardır özlemini çektiği Türkiye şampiyonluğunu ilimize getirmek istiyoruz. En azından finallere kalarak ilimizin adını başarıyla tanıtmak ve taşımak amacındayız. Bunun için çok çalışacağız ve çalışmalarımızın da meyvesini alacağımıza inanıyorum. Son birkaç yıldır Yozgatspor’un altyapısını canlandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın meyvesini de il şampiyonu olarak aldık ancak bu bizim için kesinlikle yeterli değil. Bizim asıl hedefimiz önce grup müsabakaları ardından da yarı final ve final müsabakaları. Bunu başaracak güce sahibiz. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi olur’’ dedi.