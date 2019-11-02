Hedef grup birinciliği

Şube Başkanı Musa Saydam, Bozok Yaylası'nın perilerinin yarın ilk müsabakasına çıkacağını söyledi. ğeçen sezon grup 3’üncüsü olarak sezonu tamamladıklarını hatırlatan Saydam, ‘’Yeni sezonda hedefimiz, grup birincisi olarak Play-Off’larda mücadele edip birinci lige yükselmek. Hocamız Enis Atmaca, oyuncularımız, yönetim ve teknik ekibimiz takım olarak lige hazırız ve iddialıyız. Takımımızın 2. Ligde ikinci kez mücadele edecek olmanın tecrübe ve avantajını iyi kullanacağını düşünüyorum. Takımımıza 3 yeni oyuncumuz katıldı. Böylece daha güçlü bir takım oluşturduk. İlimize Grup şampiyonluğu ve Play-Off’da başarı göstererek 1. Lige çıkma sevincini ve gururunu yaşatmak istiyoruz. Kulüp olarak amacımız çocuklarımızın boş zamanlarını faydalı uğraşlarla doldurmaları, ruhlarında olgunluk, vücutlarında dinçlik kazanmalarını, mücadelenin ve başarının hazzını tatmalarını amaçlıyoruz. Bu nedenle imkan sahiplerinin takımımıza mümkün olan maddi ve manevi desteklerini esirgememeleri çağrısında bulunuyor destek verenlere de teşekkürlerimi sunuyorum. Hemşehrilerimizin ve spor severlerin maçlarda bizleri yalnız bırakmayacaklarını umuyorum. Onların destekleri çocuklarınıza cesaret ve güç verecektir’’ dedi.