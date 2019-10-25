HEDEF GALiBiYET

Yarın saat 14.00’da Başkent Spor Salon’unda ligdeki ilk müsabakasına Spor Toto takımı ile çıkacak olan Sorgun Belediyespor, bu müsabakayı kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, ligin ilk haftalarının her zaman bütün takımlar açısından zor geçtiğini söyledi. Sorgun Belediyespor olarak lige çok iyi hazırlandıklarının altını çizen Aksoy, ‘’Geçirdiğimiz iyi hazırlık döneminin meyvelerini alma zamanı geldi. Yarın deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Spor Toto takımı ile karşı karşıya geleceğiz. Rakibimizi kendi evinde yenerek lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz’’ dedi.