Hedef galibiyet

BAL Liginde bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Yozgatspor, taraftarlarının umutlandırdı. Geçtiğimiz Cumartesi günü Çorum Belediyespor ile hazırlık maçı yapan kırmızı siyahlılar sergilediği futbol ve mücadelesi ile beğenildi. Yozgatspor Teknik Direktörü Memduh Fidan, hazırlık maçında eksikleri görme fırsarı bulduklarını belirterek, lige kadar bu eksikleri kapatacaklarını söyledi. Sezon açılış maçında ilk kez taraftarlarının karşısına çıktıklarını aktaran Fidan, her maçı kazanmak için çıktıklarını söyledi. Taraftarların kendilerinden şampiyonluk beklediklerine değinen tecrübeli teknik adam, Cumartesi günü gösterilen birlik ve beraberliğin ligin son haftasına kadar sürmesini arzu ettiklerini ifade etti.

KUPAYA ÖNEM VERİYORUZ

Yozgatspor Teknik Direktörü Fidan, Türkiye Kupasında MKE Kırıkkalespor ile karşılaşacaklarını belirterek, kazanmak istediklerini kaydetti. Oynayacakları maçlarda rakip ayrımı yapmayacaklarının altını çizen Fidan, deplasmanda oynayacakları maçtan turu geçmiş olarak çıkacaklarına inandığını söyledi. Kupa maçı için günü birlik seyahat yapacaklarına değinen Fidan, öğle saatlerinde Kırıkkale’ye gideceklerini belirtti. Öte yandan MKE Kırıkkalespor ile Yozgatspor arasında oynanacak Türkiye Kupası 1. Eleme turu maçı saat: 16.00’da başlayacak. Aspor’dan canlı verilecek maç Fikret Karabudak Stadında oynanacak. Karşılaşmada Hakan Basık, Erkan Odabaşı, Berkay Otuzbiroğlu hakem triosu görev yapacak.

