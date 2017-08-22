Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 27°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
108628
ALTIN
144.666
DOLAR
3.4998
STERLİN
4.4994
EURO
4.1272

Hedef galibiyet

Yozgatspor ‘tur’ peşinde Bölgesel Amatör Lig 5’inci Grubunda mücadele verecek olan Yozgatspor, sezonun ilk resmi maçına Türkiye Kupasında çıkacak. Kırmızı siyahlı temsilcimiz Türkiye Kupası 1. Eleme turunda bugün MKE Kırıkkalespor ile karşılaşacak.

Hedef galibiyet

Yozgatspor ‘tur’ peşinde Bölgesel Amatör Lig 5’inci Grubunda mücadele verecek olan Yozgatspor, sezonun ilk resmi maçına Türkiye Kupasında çıkacak. Kırmızı siyahlı temsilcimiz Türkiye Kupası 1. Eleme turunda bugün MKE Kırıkkalespor ile karşılaşacak.

22 Ağustos 2017 Salı 07:05
38 Okunma
Hedef galibiyet

BAL Liginde bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Yozgatspor, taraftarlarının umutlandırdı. Geçtiğimiz Cumartesi günü Çorum Belediyespor ile hazırlık maçı yapan kırmızı siyahlılar sergilediği futbol ve mücadelesi ile beğenildi. Yozgatspor Teknik Direktörü Memduh Fidan, hazırlık maçında eksikleri görme fırsarı bulduklarını belirterek, lige kadar bu eksikleri kapatacaklarını söyledi. Sezon açılış maçında ilk kez taraftarlarının karşısına çıktıklarını aktaran Fidan, her maçı kazanmak için çıktıklarını söyledi. Taraftarların kendilerinden şampiyonluk beklediklerine değinen tecrübeli teknik adam, Cumartesi günü gösterilen birlik ve beraberliğin ligin son haftasına kadar sürmesini arzu ettiklerini ifade etti.
 KUPAYA ÖNEM VERİYORUZ 
Yozgatspor Teknik Direktörü Fidan, Türkiye Kupasında MKE Kırıkkalespor ile karşılaşacaklarını belirterek, kazanmak istediklerini kaydetti. Oynayacakları maçlarda rakip ayrımı yapmayacaklarının altını çizen Fidan, deplasmanda oynayacakları maçtan turu geçmiş olarak çıkacaklarına inandığını söyledi. Kupa maçı için günü birlik seyahat yapacaklarına değinen Fidan, öğle saatlerinde Kırıkkale’ye gideceklerini belirtti. Öte yandan MKE Kırıkkalespor ile Yozgatspor arasında oynanacak Türkiye Kupası 1. Eleme turu maçı saat: 16.00’da başlayacak. Aspor’dan canlı verilecek maç Fikret Karabudak Stadında oynanacak. Karşılaşmada Hakan Basık, Erkan Odabaşı, Berkay Otuzbiroğlu hakem triosu görev yapacak.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Taraftardan görsel şov!
Taraftardan görsel şov!
Rezil olduk!
Rezil olduk!
Efsaneler sezon açılışında
Efsaneler sezon açılışında
Yozgatspor sezonu açtı
Yozgatspor sezonu açtı
Gelin güvey desteği
Gelin güvey desteği
Tribünleri coşturdu
Tribünleri coşturdu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim