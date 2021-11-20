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HEDEF GALiBiYET

Yozgat’ı liglerde temsil eden takımlarımızdan ikisi kendi evinde 3’ü ise deplasmanda galibiyet kovalayacaklar.

20 Kasım 2021 Cumartesi 00:03
HEDEF GALiBiYET

Yozgat’ı Liglerde temsil eden Sorgun Belediyespor Futbol ve Voleybol takımı kendi sahasında, Yozgatspor, Çayıralan Esnafspor ile Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı deplasmanda puan mücadelesi verecek. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grupta mücadele eden Yozgatspor lige kötü bir başlangıç yapsa da teknik direktör değişikliği ile ilk galibiyetini aldı. Çarşamba günü erteleme müsabakasında Ankara DSİspor’u 1-0 mağlup eden Yozgatspor ligdeki ilk galibiyetini almıştı. Yarın deplasmanda Yeşil Kamanspor ile karşı karşıya gelecek olan kırmızı siyahlı ekip rakibini yenerek zirve yarışında ben de varım demek istiyor. Aynı ligde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise geçtiğimiz hafta lider Mucur Yabanlıspor’u mağlup ederek zirve yarışına yeniden ortak olmuştu. Yarın Ankara DSİspor’u mağlup etmek isteyen sarı siyahlı ekip, zirve yarışından kopmak istemiyor. Bu senenin sürpriz takımı Çayıralan Esnafspor ise sezona Yozgatspor karşısında aldığı beraberlik ile başlamıştı. Ligde çıktığı ikinci müsabakasını kazanarak puanını 4’e yükselten Çayıralan Esnafspor yarın deplasmanda Ankara DSİspor ile karşı karşıya gelecek. Güçlü rakibini yenmek isteyen temsilcimiz ligde seri yakalamayı amaçlıyor. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, son iki haftada aldığı mağlubiyetler ile ligde kötü günler geçiriyor. Kötü gidişata dur demek isteyen sarı siyahlı ekip yarın taraftarının da desteğini arkasına alarak zirve mücadelesi veren Arkasspor’u mağlup etmek istiyor. Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile karşı karşıya gelecek. Ligde son iki haftada beklemediği mağlubiyetler alarak sarsılan kırmızı siyahlı ekip milli oyuncusu Atiye Gülseven’in kart cezasının bitmesiyle tam kadro olarak Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi ile oynayacağı müsabakaya çıkacak olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibini deplasmanda yenerek kötü gidişata dur demek istiyor.

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