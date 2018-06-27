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Hedef finaller

HENTBOL Erkekler Birinci Lig takımlarından Yozgat Bozokspor’un kulüp başkanı ve Türkiye Hentbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Cenker Doğan, Akdeniz oyunlarında çeyrek finale yükselen A Milli Hentbol takımının hedefinin final olduğunu söyledi.

Hedef finaller

HENTBOL Erkekler Birinci Lig takımlarından Yozgat Bozokspor’un kulüp başkanı ve Türkiye Hentbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Cenker Doğan, Akdeniz oyunlarında çeyrek finale yükselen A Milli Hentbol takımının hedefinin final olduğunu söyledi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Hedef finaller

İspanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Akdeniz Oyunlarında Sırbistan, Mısır ve Makedonya’nın yer aldığı gruptan lider olarak Çeyrek Finale çıkan Hentbol A Milli Takımı gözünü finale dikti. Yozgat Bozokspor’un kulüp başkanı ve Türkiye Hentbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Cenker Doğan Milli takımın Akdeniz Oyunlarında kendi grubunda çok iyi mücadele ettiğini ve grup lideri olarak çeyrek finale çıkma başarısı gösterdiğini belirtti. Şimdi çeyrek finalde karşılaşacakları rakiplerini yenip yarı finale yükselmek istediklerini dile getiren Doğan, ‘’Milli takımımız gerçekten çok iyi hazırlandığı Akdeniz Oyunlarında bu sıkı çalışmanın meyvesini almaya başladı. Ben oyuncularımızı kutluyorum ve onlardan final bekliyorum’’ dedi.

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