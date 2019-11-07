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Hedef çifte şampiyonluk

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, yeni hedefini çifte şampiyonluk olarak belirledi.

Hedef çifte şampiyonluk

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, yeni hedefini çifte şampiyonluk olarak belirledi.

07 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Hedef çifte şampiyonluk

Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Askeri Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanarak hem Türk Ordusunun, hem Türk Milletinin hem de Yozgat’ın gururlandıran Yozgat’ın ve Türkiye’nin gururu Rıza Kayaalp, Çin’de Türk Ordusunu en iyi şekilde temsil etmek için mindere çıktığını ve altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. Kayaalp, ‘’ Amacımız Askeri Olimpiyat Oyunlar'da güreşmek ve ordumuzun gücünü göstermekti. Bu fırsat bizlere verildi ve askerliğimiz o tarihlere göre ayarlandı. Her zaman olduğu gibi ordumuzun gücünü orada gösterdik ve Olimpiyat şampiyonu olarak ülkeme döndüm. O gurur ayrıydı benim için. Ordumuzu temsil edip gücünü dünyaya göstermek hedefimdi. Allah'a şükürler olsun bayrağımızı göndere çektirip, asker selamı ile İstiklal Marşımızı söylettik. Bütün Mehmetçiklerimize o başarıyı armağan ettik. Benim için inanılmaz ve gurur verici bir olaydı. Eksik olan bir Askeri Oyunlar madalyası vardı. Onu da tamamlamış oldum’’ dedi. Aklanın her zaman yeni zaferlerde olduğuna dikkat çeken Kayaalp, 2020 Tokyo olimpiyatlarına iyi hazırlanıp altın madalya alarak çifte şampiyonluk sevinci yaşamak istediğini sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Hedef çifte şampiyonluk
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