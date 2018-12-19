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Hedef Birinci Lig

MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, Yozgatspor’u Birinci Lig’e çıkaracağını söyledi.

Hedef Birinci Lig

MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, Yozgatspor’u Birinci Lig’e çıkaracağını söyledi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Hedef Birinci Lig

Yozgatspor’un efsane başkanlarından Yozgat eski Belediye Başkanı, MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, belediye başkanı seçilmesi durumunda taraftarların sandıklarından bayraklarını çıkarmalarını ve hep birlikte şampiyonluklara yürüyeceklerini söyledi. Kendisinin Yozgat’tan ayrıldığı dönümde Yozgatspor’un çok iyi durumda olduğunu hatırlatan Erdemir, ‘’Şuanda Yozgatspor hiç istemediğimiz bir ligde mücadele ediyor. Ama görüyorum ki bu sezon iyi bir çıkış yakalamış ve inanıyorum ki şampiyon olacak. Bu sene bu takım Üçüncü Lig’e çıkacaktır. Benim dördüncü evladım olarak gördüğüm Yozgatspor’un Bölgesel Ligde mücadele etmesi beni çok üzüyor. Eğer halkımızın teveccühünü alır, Yozgat Belediye Başkanı seçilmem durumunda dördüncü evladımı hak ettiği yerlere getireceğim. Bu sene Üçüncü Lig’e çıkacağına inandığın Yozgatspor’umuzu önce İkinci Lig’e ardından da Birinci Lig’e yükselteceğimize, inanıyorum. Yozgatspor için kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bütün taraftarlarımız sandıklarından bayraklarını çıkarsınlar, artık hep beraber deplasmanlara gideceğiz, hep beraber şampiyonluklara yürüyeceğiz’’ dedi. 

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