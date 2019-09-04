HEDEF BELLi!

Oynanan oyun ve futbolcuların performansı kimseyi memnun etmezken taraftarlar müsabaka sonrasında tepkilerini ortaya koymuştu. Ziraat Türkiye Kupası birinci tur müsabakasında da kötü bir oyun oynamasına karşılık rakibini penaltı atışları ile yenen Yozgatspor’da teknik direktör Fatih Kavlak, korkulacak bir şeyin olmadığını takım olarak şampiyonluk gibi bir hedeflerinin de bulunmadığını söyledi. Yozgatspor teknik direktörü Fatih Kavlak, ‘’Burada korkmak için bir sebep yok, şampiyonluk gibi bir hedefimiz de yok. Onun için sağlam adımlar ile ilerlemek isteyen bir yönetim var ve ben de onlara uygun bir hocayım. Böyle ilerleyeceğiz. Tedbir alınması gerektiğinde çok geç kalınmayacak şekilde tedbirler alınır. Ancak ekonomi ile hedefler çok önemli. Birbiriyle uyması lazım. Biz de şuanda uyuşacak şekilde ilerliyoruz. Uyuşmazsa toparlamak çok zor olabilir. Olmayacak şeyleri yapmaya çalışmanın da anlamı yok. Bende çalıştığım kulüpleri tamamen ben de onun bir parçasıymış gibi çalışan bir insanım. Böyle ilerleyeceğiz’’ dedi.