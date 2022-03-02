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HEDEF ALTIN MADALYA

Okul Sporları kapsamında yarın Yozgat’ta başlayacak B Gençler Güreş Türkiye Şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katılacak olan Yurdum Gençlik Spor Kadın Güreş takımı sporcuları altın madalya hedefliyor.

02 Mart 2022 Çarşamba 00:06
HEDEF ALTIN MADALYA

Bugün tartısı yapılacak olan B Geçler Güreş Türkiye Şampiyonası müsabakaları yarın Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda yapılacak olan müsabakalar ile başlayacak. Pazar günü tamamlanacak olan müsabakalara Yurdum Gençlikspor Kadın Güreş takımından 6 sporcu katılacak. Altın madalya hedefleyen Yurdum Gençlikspor Kadın Güreş takımı sporcuları Antrenör Rabia Köse gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Yurdum Gençlikspor Kulüp Başkanı Özgür Akgün, kulüpleri bünyesinde kurdukları Kadın Güreş takımının 6 sporcusunun yarın mindere çıkacağını ve Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Kendilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan güreş müsabakalarında hedeflerinin altın madalya olduğuna vurgu yapan Akgün, ‘’Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda bugün tartısı yapılıp yarın ise start alacak olan güreş müsabakalarına kızlarımız Antrenörü Rabia Köse gözetiminde çok iyi hazırlandılar. Hedefimiz ev sahibi avantajımızı da kullanarak madalyalar kazanmak. Ben sporcularıma güveniyorum ve müsabakalar öncesinde de başarılar diliyorum’’ dedi. 
Yarın başlayacak olan B Gençler Güreş Türkiye Şampiyonası kadınlarda 69 kiloda Aysıma Güngör, 49 kiloda Elif Sude Elmalı, 53 kiloda Aysegül Akdağ, 46 kiloda Nilüfer Atmaca, 57 kiloda Hatun Elmalı ve 65 kiloda Azra Uğurlu Yozgat’ı temsil edecekler. 

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