Hedef 7 bin kişi

Geçtiğimiz yıl içerisinde yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörleri tarafından 4 bin yüzme bilmeyen gence yüzme öğretildi. Yozgat kapalı yüzme havuzunda yapılan yüzme eğitimlerinde geçen sene hedef tutturulurken bu sene ise hedefin 7 bine çıkarıldığı bildirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında Yozgat il merkezi ile bazı ilçelere kurulan portatif yüzme havuzları ile birlikte bu sene 7 bin gence yüzme eğitimi verilmesi hedefleniyor. Yozgat kapalı yüzme havuzu ile birlikte, faaliyet gösterecek olan üç tane portatif yüzme havuzlarında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörleri tarafından yüzme eğitimleri verilecek. Yıl sonuna kadar ise yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında 7 gence yüzme öğretilecek.