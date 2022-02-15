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Hedef 6’da 6

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, zirve yarışında önemli puanlar alırken, hedefini 6 müsabakada 6 galibiyet olarak belirledi.

15 Şubat 2022 Salı 00:36
Hedef 6’da 6

Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, ‘’Ligin ikinci yarısına başlarken bir sloganımız vardı sezon sonu görüşürüz diye. Bağlum maçından sonra bunu söylemiştik orada bize karşı yapılan sıkıntılardan sonra her maçı final olarak değerlendiriyoruz’’ dedi. İlk maçlarını Ankara DSİspor ile oynadıklarını hatırlatan Özkan, onu kazasız atlattıklarını, ikinci maçlarında da Çayıralanspor ikinci finalini kazasız bir şekilde geçtiklerine vurgu yaptı. Altı tane da final müsabakalarının bulunduğunu anlatan Özkan, ‘Bu altı haftalık finali atlatıp şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Çayıralan maçına gelirsek Çayıralan maçı zor bir maç oldu. Bizim için psikolojik açıdan kendi ilçemizin kendi memleketimizin takımı kendilerine büyük saygı duyuyorum, ama psikolojik açıdan bizim için çok zor bir maç oldu. Taraftarımızı sahaya alınmadı bunlar, çok hoş şeyler değil, futbol gelip geçici sonuçta biz aynı şehirde yaşayan her birimizin kimliğinde Yozgat yazan insanlarız. Yine onlar bizim kardeşimiz, yine bizim ilçemiz onlara da bize hoşgörü gösteren misafirperverlik yapanlara da teşekkür ediyorum. Devre arasında takımımıza 5 oyuncu kattık. Hepsinin de katkısı yüzde yüz. Tabi ki gönderdiğimiz oyunculardan sonra gönderdiğimiz mevkilere oyuncu almadık. Biz eksik olduğuna inandığımız mevkilere oyuncu aldık. Transfer yapmak için transfer yapmadık bize katkı sağlayacağına inandığımız kulübümüzün bütçesi çerçevesinde iyi oyuncular almaya çalıştık. Hepsinin de takıma katkısı yüzde yüz şuana kadar hepsinden çok memnunuz. Uyum sürecini çok iyi atlattılar, sanki sezon başında beraber çalışıyoruz gibi maç oynandıkça daha iyi olacak. Tüm Yozgatspor taraftarlarının şampiyon olduğumuz yıl gibi Ankara, Yerköy, Yozgat Merkez ve Yozgat’ta ki diğer gruplar hepsi bir çatı altında toplanmıştı. Birlik beraberlik oluşmuştu, taraftar olmadan burada şampiyonluğun olması mümkün değil. Bu birlik beraberlik olmadan mümkün değil. Eğer bu şehir şampiyonluk istiyorsa Yozgatspor’dan başarı istiyorsa birlik ve beraberlik altında bizi desteklemelerini istiyorum’’ dedi.

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