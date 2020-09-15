Hedef 6 Puan

Bazı oyuncularının covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ligde ilk iki hafta oynayacağı Fenerbahçe HDİ Sigorta ve Tokat Belediye Plevnespor maçları ertelenen Sorgun Belediyespor’da, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Covid-19 testleri pozitif çıkan oyuncuların tekrar yapılan her iki testlerinin de negatif çıkmasının ardından, hafta sonundan itibaren tam takım olarak çalışmalara başladıklarını söyledi. Bu yıl ligde ilk sekize girmeyi hedeflediklerini belirten ve çalışmaları bu hedef doğrultusunda yaptıklarını dile getiren Aksoy, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ve uzun bir süredir çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Yaptıkları çalışmaların meyvelerini toplama zamanının geldiğini vurgulayan Aksoy, ‘’İki hafta önce covid-19 nedeniyle karantinaya alınan oyuncularımız iyileşti ve karantina süreleri bitti. Şu an tam kadro çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aslında biz ligin ilk maçı olan Fenerbahçe maçına da çok iyi hazırlanmıştık. Ancak oyuncularımızın bu rahatsızlığı bütün planlarımızı alt üst etti. Takım olarak zor bir süreçten geçtik ama çok şükür atlattık” dedi.

Önce kupada oynayacakları üç maçın, sonra da ligde oynayacakları iki maçın ileri bir tarihe ertelendiği hatırlatan Aksoy, “Takımımız Cuma gününe kadar burada çalışmalarını sürdürecek. Cuma günü akşam saatlerinde İstanbul’a hareket edecek. Pazar günü Ümraniye Haldun Alagaş Spor Salonu’nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız maçının ardından Sorgun’a dönüp Çarşamba günü oynayacağımız Spor Toto maçının hazırlıklarına başlayacağız. Amacımız bu iki maçtan da üçer puan almaktır” diye konuştu.