HEDEF 3 PUAN

Ligin ilk yarısının son müsabakasını kazanmak isteyen kırmızı siyahlı ekip, bugün teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında son taktik antrenmanını yapacak. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, yarın ligin sürpriz ekiplerinden bir tanesi ile zor bir müsabaka oynayacaklarını söyledi. Çok iyi geçirdikleri sezonun ilk yarısını mutlu bir şekilde kapatmak istediklerini dile getiren Baş, ‘’Yarın taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak Altınordu Belediyespor’u yenmek istiyoruz. Ligin ilk yarısında çok güzel işlerin altına imza attık. Bu son müsabakayı da kazanarak hem namağlup unvanımızı korumak, hem de galibiyet ile ilk yarıyı sonlandırmayı hedefliyoruz. Bu müsabaka için iyi hazırlandık ve oyuncularım sahaya çıkıp galibiyet için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Ligin ikinci yarısında da aynı havayı yakalayıp sezon sonunda şampiyonluğa uzanan taraf olmak istiyoruz’’ dedi.