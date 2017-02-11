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Hedef 2 puan

11 Şubat 2017 Cumartesi 06:01
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Hentbol Erkekler Süper Liginde mücadele veren temsilcimiz Yozgat Bozokspor, ligin 17’nci haftasında Bursa Nilüfer Belediyespor’u konuk edecek. Ligde son iki haftada aldığı galibiyetlerle kendine gelen kırmızı siyahlı takım 6 puanlık maça çıkacak.

Hedef 2 puan
 Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda yarın saat 13.00’de oynanacak maçı İstanbul bölgesinden Hasan Kılıç ve Ö. Kaan Çınar yönetecek. Ankara bölgesinden Ali Şahin’in gözlemci olarak görev yapacağı karşılaşmada kırmızı siyahlı ekibimiz galibiyet hedefliyor. 
TAKIM YOZGAT’A GELDİ 
Yarın Bursa Nilüfer Belediyespor’u konuk edecek olan temsilcimiz, hazırlıklarını Ankara’da sürdürdü. 
Antrenör Rıfat Şahin ve Adem Kızılay nezaretinde, Ankara Cebeci’deki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonunda çalışan kırmızı siyahlılar, Yozgat’a geldi. 
Kampa giren kırmızı siyahlılar çalışmalarına Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda devam edecek. 
6 PUANLIK MAÇ 
Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, son iki haftada aldıkları galibiyetle üst sıralara yaklaştıklarını belirterek, Yarın 6 puanlık maça çıkacaklarını söyledi. 
Bursa Nilüfer Belediyespor’u yendikleri takdirde 6’ncı sıraya çıkacaklarına değinen Doğan, kritik maçta taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu kaydetti. 
Kulüp Başkanı Doğan, ligin ilk yarısında Bursa’da oynadıkları maçta hak etmedikleri mağlubiyet aldıklarına vurgu yaparak, hem rövanşı hem de ikil averajı ellerine geçirmek istediklerini kaydetti. 
Doğan, taraftar desteği ile Bursa Nilüfer Belediyespor’u yeneceklerine inandıklarını belirterek, ‘Bizimle alakalı olarak olumsuz görüşler hakimdi. Ancak geldiğimin nokta itibari ile ligin önemli bir rengi olduk. Ligin vazgeçilmez takımları arasına girdik. Oluşturduğumuz karakterli kadro ile Avrupa’ya gitmek istiyoruz’ dedi.
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