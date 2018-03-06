Hedef 15 puan

Kendilerinin sürekliği söylediği şeyin maç kazanmak olduğunu, ve Adana Büyük Şehir Belediyespor karşısında maçı kazandıkları için sevinçli olduklarını söyledi. Önlerinde Ceyhanspor maçı olduğunu vurgulayan Yavuz, ‘’Ceyhanspor müsabakasına konsantre olup o maçın üstesinden gelmek için çaba sarf etmeliyiz. Adana karşısında zaman zaman iyi oyun zaman zaman vasatın üstüne çıktık, ama bize galibiyet lazımdı. İşimizi yaptık sevinçliyiz, mutluyuz. Seyircisiz maç, dışarıdan bağırarak bizi destekleyen taraftarımıza bu üç puan armağan olsun. Onlar bizim başımızın tacı. Hep birlikte el ele vererek kalan 5 maçtan 15 puan alarak bu takımı istediğimiz seviyeye çekelim’’ dedi.

ZAMAN ZAMAN DEĞİŞİKLİK GEREKLİ

Kadrolarında 20 oyuncunun bulunduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, ‘’Hepsine şans veriyoruz. Yedek kalecimiz Osman'ı da oynatmak istiyoruz. Zaman zaman değişiklik gerekli. Oyuncunun performansının artmasını sağlamak için hem de takımdaki rekabeti artırmak adına değişiklik yapıyoruz. Bu bize fayda getiriyor’’ diye konuştu.