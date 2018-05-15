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Hazırlıklarını sürdürüyor

YOZGAT Amatör Küme U17 Futbol Lig’i şampiyonu Yemenoğlu Bozokspor, Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe Grup müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Hazırlıklarını sürdürüyor

YOZGAT Amatör Küme U17 Futbol Lig’i şampiyonu Yemenoğlu Bozokspor, Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe Grup müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

15 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Hazırlıklarını sürdürüyor

Yemenoğlu Bozokspor Antrenörlerinden Özkan Bayram, takımlarının Türkiye şampiyonası hazırlıklarını aralıksız sürdüğünü söyledi. Çok iyi hazırlandıkları şampiyona öncesinde bazı takımlar ile de hazırlık müsabakaları oynadıklarını dile getiren Bayram, ‘’Geçtiğimiz günlerde Çorum’da Çorum Belediyespor takımı ile bir hazırlık müsabakası yaptık. Yaptığımız bu hazırlık müsabakası oyuncularımız için çok iyi oldu. Takımımızın maç eksiğini kapatmak açısından da bu tip hazırlık müsabakaları bizim açımızdan da güzel oluyor. Çok verimli geçen bu müsabaka için Çorum Belediyespor Antrenörü Ömer Özer hocamıza ve Mimar Sinan Gençlik Spor kulübü Antrenörü Halil Aydoğan hocamıza ilgilerinden dolayı kulübümüz adına teşekkür ediyoruz. Ayrıca gençlerimize böyle güzel imkanları sağlayan Başkanımız Mehmet Yemenoğlu’na da ayrıca teşekkür ediyoruz’’ dedi.
 

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