Hazırlıklara devam

Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, bu sezon kendi evlerindeki son müsabakayı kazanarak taraftarlarına galibiyet ile veda etmek istiyor. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Yozgatspor taraftarının bu sezonun başından bugüne kadar verdiği destek, takım içerisinde oluşturdukları arkadaşlık, birlik beraberlik olgusunun Yozgatspor’u lig bitmeden şampiyon yapmasını sağladığını söyledi. Henüz her şeyin bitmediğini vurgulayan Baş, ‘’Bu sezon çok iyi bir performans sergileyen takımımız ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Grup şampiyonluğunu ilan ettik ancak her şey daha yeni başlıyor. Şimdi önümüzde çok zor Play-Off müsabakaları var. Play-Off müsabakalarını kazanamazsak bu grupta şampiyon olmamızın hiçbir önemi kalmıyor. Bu nedenle Play-Off müsabakalarına iyi hazırlanıp taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak hep beraber Üçüncü Lige yürümek istiyoruz. Bu takım Bölgesel Amatör Ligi’n en zor grubunu bitime iki hafta kala en yakın takipçisine 9 puan fark atarak şampiyon olarak tamamladı. Ligin en zor grubunda bu kadar büyük bir başarıyı gösteren takımımız Play-Off müsabakalarında da aynı başarıyı gösterecektir. Buna inancımız tamdır. Henüz rakiplerimiz belli olmadı ancak, karşımıza kim çıkarsa çıksın onu yenmek için elimizden geleni yapacağız. Play-Off müsabakalarına çok iyi hazırlanacağız. Kalan iki müsabakamız bizim için hazırlık maçı niteliğinde olacak. Sungurlu Belediyespor müsabakasında da son hafta oynayacağımız Altunordu Belediyespor müsabakasında da Play-Off’ta oynayacağımız müsabakaların provasını yapacağız. Değişik taktikler deneyeceğiz. Bu takımı bu sene Üçüncü Lige çıkaracağız’’ dedi.