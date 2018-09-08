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HAZIRLIKLARA DEVAM

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yozgatspor Afyonkarahisar’da kamp çalışmalarını sürdürürken hazırlık müsabakalarına da devam ediyor.

HAZIRLIKLARA DEVAM

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yozgatspor Afyonkarahisar’da kamp çalışmalarını sürdürürken hazırlık müsabakalarına da devam ediyor.

08 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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HAZIRLIKLARA DEVAM

Önceki gün Akşehirspor ile karşılaşan ve güçlü rakibine 2-0 mağlup olan kırmızı siyahlı ekip yarın Sandıklıspor ile 11 Eylül Salı günü ise Sarayönüspor ile bir hazırlık müsabakası oynamayı planlıyor. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, yoğun bir şekilde devam eden Afyonkarahisar kampının kendileri açısından verimli geçtiğini söyledi. Hazırlık müsabakaları oynadıklarını dile getiren Baş, bu hazırlık müsabakalarında alınan sonuçların hiçbir zaman lig için ölçü olmayacağını vurguladı. Afyonkarahisar kampında şimdiye kadar iki hazırlık müsabakası oynadıklarını ve takımın durumunu daha iyi görme fırsatı yakaladığının altını çizen Baş, ‘’Takımımızın eksiklerinin giderilmesi noktasında yönetimimiz ile birlikte imkanlar ölçüsünde çalışıyoruz. İyi bir ekibimizi var ancak bazı noktalarda eksikliklerimiz de bulunuyor. Bunların giderilmesi için de gerekli raporu hazırlıyorum. Yozgatspor lige tam manasıyla hazır olacaktır’’ dedi.

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