HAZIRLIKLARA DEVAM

Kırmızı siyahlı takımın başarılı olması için gereken tüm çalışmaların devam ettiğini ve Yozgat'a yakışır bir takım kurulacağını belirten Arslan, en kısa süre içerisinde görüşülen ve takımı başarıya ulaştıracak bir teknik adamla anlaşacaklarını dile getirdi. Yozgatspor'un başarısı için gelen her teklifin değerlendirilmeye alınacağını ama otoritenin kesinle Kulüp Başkanı olarak kendisinde olduğunu belirten Arslan, "Yönetimimize gerek teknik adam gerekse futbolcu isimleri geliyor. Bize verilen ve önerilen isimlerle görüşmeler sağlanacaktır. Takıma katkı sağlayacak ve başarılı olacağına inandığımız isimler ile herkes gibi bizde çalışmak isteriz. Ama bu verilen her ismin Yozgatspor'da görev yapacağı anlamına gelmez. Sonuç olarak bu kulübe kattığımız bir kurumsallık var. Bu kurumsallığın kaybedilmemesi adına otoritenin bozulmaması gerekir. Tüm yönetim kurulu üyelerimiz ve Yozgatspor kamuoyunun görüşlerini dikkate almak durumundayız. Ancak bilinmeli ki son kararı kulüp başkanı olarak ben veririm" dedi.