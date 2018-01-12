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Hazırlıklara devam

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Amatör Basketbol Lig’inde mücadele eden Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı Sorgun Bedensel Engelliler takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Hazırlıklara devam

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Amatör Basketbol Lig’inde mücadele eden Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı Sorgun Bedensel Engelliler takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyorlar.

12 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Hazırlıklara devam

Yeni yılın ilk müsabakasında deplasmanda Kuzey Yıldızı takımını yenerek ligdeki ilk galibiyetlerini alan Yozgat temsilcisi, bu hafta sonu konuk edecekleri Samsun Bedensel Engelliler takımı ile oynayacakları müsabakadan da galibiyet ile ayrılarak bir seri yakalamayı amaçlıyor. Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, yeni yıla galibiyet ile başladıkları için mutlu olduklarını ancak bu galibiyetin devanı da getirmek istediklerini söyledi. Samsun Bedensel Engelliler takımı ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını hatırlatan Altınkuyu, ‘’Seyircimiz önünde oynayacağımız bu müsabakayı kazanmak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta deplasmanda güzel bir oyun ile galip gelmesini bildik, bu hafta ise kendi salonumuz da seyircimiz önünde Samsun Bedensel Engelliler takımını yenerek bir seri yakalamayı amaçlıyoruz. Ayrıca güçlü rakibimizi yenersek bu sezon kendi sahamızda da ilk galibiyetimizi almış olacağız’’ dedi.

Son Güncelleme: 11.01.2018 20:19
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