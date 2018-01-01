Hazırlıklara devam

Ligin ikinci yarısında puan kaybına tahammülü bulunmayan kırmızı siyahlı ekip, kadrosuna son şekli verebilmek yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Asbaşkan Ahmet Akgün, Antalya'ya giderek, ön görüşme yapılan iki futbolcu ile sözleşme imzaladı. Teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda iki futbolcu ile yollar ayrıldı. Teknik direktör Aydın Yavuz, lig öncesi hazırlıkları sürdürürken, takımın eksikliklerini kapatmak için hazırlık maçları oynadıklarını hatırlattı. Yozgatspor, oynadığı ilk hazırlık maçını 3-o kazandı. Bugün ise Trabzon Zağnosspor ile karşılaşacak...