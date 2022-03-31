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Hazırlıklara devam

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligin 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Avşar Madensuyu Afyon Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

31 Mart 2022 Perşembe 00:49
Hazırlıklara devam

Sorgun Spor Salonu'nda başanternör Bahadır Aksoy gözetiminde yapılan antrenman, hafif koşu ile başladı. Yerde ısınma hareketleri, top atma tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok, savunma, dublaj çalışmaları, geriden oyun kurma ile devam eden antrenman iki takım halinde yapılan maçla sona erdi. Antrenman sonrası açıklama yapan Aksoy, Avşar Madensuyu Afyon Belediyespor maçının ligin son maçı olduğunu belirterek, galibiyetle veda etmek istediklerini söyledi. Aksoy, son haftalarda oynadıkları karşılaşmalardan yenilgiyle ayrıldıklarını anımsatarak, "Onun için bu maçı çok ciddiye alacağız. Geçen hafta evimizde oynadığımız Allpower Akü Cizre Belediyespor maçını da final setinde 3-2 kaybettik. Oyuncularımızın çok iyi mücadelesine rağmen galip gelemedik. Artık bu maçı kazanıp lige galibiyetle veda etmek istiyoruz." dedi. •aa•

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