Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Hazırlıklara devam

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi C grubunda zirve mücadelesi veren Divanlı Gençlerbirliği yarın Yozgat Belediyesi Bozokspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

17 Aralık 2021 Cuma 00:43
Hazırlıklara devam

Divanlı Gençlerbirliği takım kaptanı Yunus Emre Şahin, yarın averaj ile grupta lider olan Yozgat Belediyesi Bozokspor ile zirve mücadelesi vereceklerini söyledi. Güçlü rakipleri karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak sahadan üç puan ile ayrılmak istediklerini dile getiren Şahin, ‘’Takım olarak yarın Bozok Stadı Dış sahasında Yozgat Belediyesi Bozokspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Moral ve motivasyon açısından da iyi durumdayız. İki takım içinde zor geçecek olan müsabakada gülen tarafın bizim olmamızı istiyorum. Galip gelen takımın altın değerindeki üç puanı hanesine yazdırıp zirve mücadelesinde önemli bir avantaj yakalayacak. Yarın Yozgatlılar seyri yüksek güzel bir mücadele izleyeceklerdir’’ dedi. •Rabia Şahin•

Anahtar Kelimeler:
HAZIRLIKLARA DEVAMYozgatIlerigazetesiAralıkCumaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fidan diktiler
Fidan diktiler
Kızlar Üçüncü Lig’de
Kızlar Üçüncü Lig’de
Polis adayları çalışıyor
Polis adayları çalışıyor
Sorgun lideri gözüne kestirdi
Sorgun lideri gözüne kestirdi
Yozgatspor’da son hazırlıklar
Yozgatspor’da son hazırlıklar
Açıkgöz engellileri ağırladı
Açıkgöz engellileri ağırladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim