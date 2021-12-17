Hazırlıklara devam

Divanlı Gençlerbirliği takım kaptanı Yunus Emre Şahin, yarın averaj ile grupta lider olan Yozgat Belediyesi Bozokspor ile zirve mücadelesi vereceklerini söyledi. Güçlü rakipleri karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak sahadan üç puan ile ayrılmak istediklerini dile getiren Şahin, ‘’Takım olarak yarın Bozok Stadı Dış sahasında Yozgat Belediyesi Bozokspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Moral ve motivasyon açısından da iyi durumdayız. İki takım içinde zor geçecek olan müsabakada gülen tarafın bizim olmamızı istiyorum. Galip gelen takımın altın değerindeki üç puanı hanesine yazdırıp zirve mücadelesinde önemli bir avantaj yakalayacak. Yarın Yozgatlılar seyri yüksek güzel bir mücadele izleyeceklerdir’’ dedi. •Rabia Şahin•