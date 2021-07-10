HAZIRLIKLARA DEVAM

Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulübü hazırlık müsabakalarına devam ediyor. Daha önce Çorum Vefaspor ile bir hazırlık müsabakası oynayan ardından da Sivasspor tarafından düzenlenen özel turnuvaya katılarak hazırlık maç tecrübesi kazandırılmaya çalışılan Yozgat Belediyesi Bozoksporlu futbolcular dün ise Bozok Stadı dış sahasında Çorum Mimar Sinan Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Yozgat’ın en büyük alt yapı takımına sahip olan ve her yaş gruplarında sporcuları bulunan Yozgat Belediyesi Bozokspor, Antrenörler eşliğinde yoğun bir şekilde antrenman yaparken aynı zamanda da alt yapı liglerinin pandemiden dolayı iptal olması nedeniyle oyuncuların kaç tecrübesi kazanmaları için hazırlık müsabakaları oynuyorlar. Dün Bozok Stadında Çorum Mimar Sinen Spor Kulübü ile oynanan müsabakayı Kulüp Başkanı ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’de izledi. Müsabaka öncesinde iki takım oyuncuları ile sohbet eden Köse, oyunculara başarı dileğinde bulundu. Müsabakayı Yozgat Belediyesi Bozokspor yedek kulübesinde yedek oyuncular ile birlikte izleyen Yozgat Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Celal Köse, Yozgat Belediyesi olarak çocuklara sahip çıkmanın en büyük görevlerinden biri olduğunu söyledi. Köse, belediye bünyesinde bulunan Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Yozgatlı gençlere, çocuklara sahip çıkmayı amaçladıklarını söyledi. Yozgat Belediyesi Bozokspor Kick-Boks takımı oyuncusu Betül Zararsız’ın geçtiğimiz günlerde Türkiye şampiyonu olarak Kick-Boks genç kadınlar milli takım kadrosuna aldığını hatırlatan Köse, ‘’Biz Yozgat Belediyesi olarak Betül gibi bütün sporcularımıza, bütün gençlerimize sahip çıkıyoruz. Yozgat Belediyesi Bozokspor futbol takımımızdaki gençlerimize de sahip çıkacağız ve ben inanıyorum ki burada bulunan gençlerimiz de bir gün milli takım düzeyinde Yozgat’ımızı temsil edecekler. Yozgat’ın en büyük alt yapısına sahip olan kulübümüz sadece futbol ve Kick-Boks branşında değil Güreşte de faaliyetlerini sürdürüyor. Bu branşlar dışında da basketbol, hentbol gibi yeni branşlar ve takımlar kurmak için çalışmalarımızı başlattık. Yozgat Belediyesi Bozokspor kulübümüz bünyesinde en az bin tane sporcunun olmasını hedefliyoruz’’ dedi.