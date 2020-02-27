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HAZIRLIKLARA DEVAM

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Cumartesi günü deplasmanda Halide Edip Adıvarspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

27 Şubat 2020 Perşembe 03:04
HAZIRLIKLARA DEVAM

Teknik direktör Cemal Çıldır gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, kendisi ile aynı puana sahip olan Halide Edip Adıvarspor’u yenerek üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır, ligde çıktıkları son üç müsabakada 7 puan toplayarak iyi bir çıkış yakaladıklarını söyledi. Bu çıkışı İstanbul deplasmanında da sürdüreceklerini dile getiren Çıldır, ‘’Yozgatspor olarak ateş hattından hızla uzaklaşıyoruz. Cumartesi günü ligde yine birebir rakiplerimizden biri olan Halide Edip Adıvarspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Bizim ile aynı puana sahip olan rakibimiz karşısında sahadan puan yada puanlar alarak çıkmak istiyoruz. Bayrampaşaspor ile oynadığımız müsabakada takımımızın yanında olamayan üç oyuncumuz da Halide Edip Adıvarspor ile oynayacağımız müsabakada sahada olacaklar. Tam kadro olarak çıkacağız bu müsabakayı kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz’’ dedi. 

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HAZIRLIKLARA DEVAM
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