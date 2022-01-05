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HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor önceki gün kendi tesislerinde toplanarak ligin ikinci yarısının hazırlıklarına başladı.

05 Ocak 2022 Çarşamba 00:57
HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Teknik direktör Polat Özkan gözetiminde ligin ikinci yarısının hazırlıklarının startını veren kırmızı siyahlı ekip hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, Ligin ilk devresinin sona ermesinin ardından oyuncularına bir haftalık izin verdiğini izin süresi biten takımının ise Pazartesi günü toplanarak ligin ikinci yarısının hazırlıklarına başladığını söyledi. Yozgatspor olarak ligin ikinci yarısında hedeflerinin zirveye oynamak olduğunun altını çizen Özkan, ‘’Müsabakalar başlayana kadar çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmeyi planlıyoruz. Bu hazırlık dönemi içerisinde de mutlaka oyuncu transfer etmemiz gerekiyor. Eğer takımımız şampiyonluğa oynayacaksa transfer şart. Eğer transfer olmaz ise elimizdeki kadromuzu en iyi şekilde kullanarak zirveye oynamak için elimizden gelenin en iyisini yaparız. Yozgatspor hedefi olan bir takım ve hedefimize ulaşmak için de herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Biz bir bütün olursak, takımımıza şehir olarak sahip çıkarsak hedeflerimize de ulaşırız’’ dedi.

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