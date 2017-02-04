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Hazırlıklar tamam!

04 Şubat 2017 Cumartesi 05:09
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Bölgesel Amatör Lig Altıncı Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK yarın konuk edeceği Sivas temsilcisi Yıldızeli Birlikspor maçının hazırlıklarını bu gün yaptığı tek antrenman ile tamamlayarak kampa girdi.

Hazırlıklar tamam!
Ligin ikinci yarısında ilk defa Yıldızeli Birlikspor müsabakası ile seyircisi karşısına çıkacak olan kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce galibiyet. Teknik direktör Feridun Dündar, yarın kendi saha ve seyircileri önünde karşı karşıya gelecekleri Yıldızeli Birlikspor müsabakasından galibiyet beklediklerini söyledi. Ligin ikinci yarısında ilk defa seyircileri karşısına çıkacaklarını dile getiren Dündar, ‘’Ligin ilk yarısının ilk müsabakasını deplasmanda oynadık, ikin maçta ise kendi sahamızda oynamamıza karşılık cezamız nedeniyle seyircisiz oynadık. Şimdi ise ilk defa ligin ikinci yarısında seyircimiz karşısına çıkacağız. Bu nedenle seyircimize Yozgatspor’a gönül verenlere iyi bir futbol ve galibiyet sevinci yaşatmak istiyoruz’’ dedi. 
Sivas temsilcisi Yıldızeli Birlikspor maçına çok iyi hazırlandıklarını dile getiren kırmızı siyahlı ekibin tecrübeli teknik patronu Feridun Dündar, ‘’Ligde alt sıralarda bulunan rakibimiz ile zorlu bir 90 dakikaya çıkacağız. Rakibimiz bu maça puan almak için çıkacak ve bizi zorlayacaktır. Çünkü Yıldızeli Birlikspor bulunduğu noktadan uzaklaşmak isteyen bir ekip. Zor bir dönemden geçiyorlar. Biz ise ligde prestij mücadelesi veren bir takımız. Bu müsabaka iki takım içinde zor geçecek ama kazanan tarafın biz olacağımıza inanıyorum. Rakibimizin durumu ne olursa olsun önemli değil biz sahaya çıkacağız ve Yozgatspor’a yakışır bir oyun ile rakibimizi yenip yolumuza devam edeceğiz. Taraftarımız karşısına ilk defa çıkacağımız bu müsabakayı kazanmak istiyoruz bunun içinde sahada oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır’’ diye konuştu.

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