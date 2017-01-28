Hazırlıklar tamam

Bölgesel Amatör Lig 6.grup’ta mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’da Aksaray Belediyespor maçını unuttu. 7 gol atıp, 4 golü sayılmayan ve bir puana razı olan kırmızı siyahlı takım ilk yarıda mağlup olduğu rakibinden rövanşı almak istiyor. Yarın Saat 14.00’da Vali Nihat Canbolat sahasında oynanacak maçta takım Kaptanı İlhan Özbay takımdaki yerini alamayacak.
Teknik Direktör Feridun Dündar, Kayseri Şeker maçından iyi futbol ve iyi sonuç almak istediklerini söyledi.
Kayseri Şeker maçında da Aksaray mücadelesinde olduğu gibi istekli bir oyun ortaya koyacaklarını dile getiren Teknik Direktör Dündar, “Biz ligin sonuna kadar aynı mücadele içerisinde olacağız. Bulunduğumuz sıranın ya da puanın bir önemi yok. Yozgatspor gibi sahaya çıkıp galibiyetle sahadan ayrılacağız. Umarım bu zorlu deplasmandan 3 puan çıkartırız. Kayseri temsilcisi karşısında oyuncularımın iyi bir oyun ortaya koyarak güçlü rakibimiz deplasmanda yenmek istiyoruz. Bu müsabakaya hafta başından buyana kadar çok iyi hazırlandık. Bu müsabakadan mutlak galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Umarım Kayseri Şekerspor maçında geçtiğimiz hafta oynadığımız Aksaray belediyespor müsabakasında yaşanılan sıkıntılar tekrarlanmaz. Biz Yozgatpor olarak sahaya çıkacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bizim içinde bulunduğumuz durum çok fazla önemli değil, biz yine Yozgat'ı ve Yozgatspor'un adına yakışır, şampiyon olacakmış gibi bütün müsabakalarımıza hazırlanacağız ve maçlara bu bilinç ile çıkacağız. Oyuncularıma ben güveniyorum, bütün maçlarda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Kazanmak için sahaya çıkacaklar ve kazanacaklarına da inancım tamdır. Sadece ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapamadık. Eğer güzel bir başlangıç yapmış olsaydık her şey daha farklı olabilirdi. Artık geçmiş müsabakaları unuttuk ve önümüze bakıyoruz. Yarın deplasmanda karşı karşıya geleceğimiz Kayseri Şekerspor müsabakasını güzel bir oyun ile kazanıp yolumuza devam etmenin hesaplarını yapıyoruz” dedi.
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