Hazırlıklar tamam

Bölgesel Amatör Lig 6.grup’ta mücadele eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’da Aksaray Belediyespor maçını unuttu. 7 gol atıp, 4 golü sayılmayan ve bir puana razı olan kırmızı siyahlı takım ilk yarıda mağlup olduğu rakibinden rövanşı almak istiyor. Yarın Saat 14.00’da Vali Nihat Canbolat sahasında oynanacak maçta takım Kaptanı İlhan Özbay takımdaki yerini alamayacak.

Teknik Direktör Feridun Dündar, Kayseri Şeker maçından iyi futbol ve iyi sonuç almak istediklerini söyledi.