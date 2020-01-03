Hazırlıklar sürüyor

Geçtiğimiz hafta içerisinde toplanan ve Antrenör Mustafa Arslan gözetiminde çalışmalara başlayan sarı siyahlı ekip, ligin ikinci yarısında taraftarlarına çok daha iyi bir Sorgun Belediyespor izletmek istiyorlar. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, ligin ilk yarısında istemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını söyledi. Ancak ikinci yarıda işlerini şansı bırakmayacaklarını dile getiren Arslan, ‘’Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İlk yarıda çok iyi müsabakalar çıkarmamıza karşılık istemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Ancak bunları ligin ikinci yarısında yaşamayacağımıza inanıyorum. Çok iyi çalışacağız ve bütün müsabakalarımızı kazanacağız. Bunu yapabilecek güce sahibiz, takımımız neler yapabileceğini nasıl bir güçte olduğunu son oynadığımız lider İçel İdmanyurdu müsabakasında da gösterdik. Ben takımıma inanıyor ve güveniyorum, ligin ikinci yarısında alacağımız galibiyetler ile puan cetvelinde de üst sıralara tırmanmak istiyoruz’’ dedi.