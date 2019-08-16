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Hazırlıklar sürüyor

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor, Afyonkarahisar’da tamamlanan kamp sonrasında Salı günü Yozgat’ta toplanarak hazırlıklarını sürdürdü.

Hazırlıklar sürüyor

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor, Afyonkarahisar’da tamamlanan kamp sonrasında Salı günü Yozgat’ta toplanarak hazırlıklarını sürdürdü.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Hazırlıklar sürüyor

Teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde hazırlıklarına devam eden kırmızı siyahlı ekip, TFF Üçüncü Ligi ekiplerinden Tokatspor ile Cumartesi günü saat 17.00’da Bozok stadında hazırlık müsabakası oynanması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
TFF Üçüncü LigiYozgatspor
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