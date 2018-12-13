Hazırlıklar sürüyor

Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde son haftalarda düşüşe geçen Yozgat Bozokspor, ilk yarının son haftasında Bahçelievler Belediye Spor Kulübü’nü konu edecek. Ligdeki ilk beraberliğini geçen hafta alan kırmızı siyahlılar İstanbul temsilcisi karşısında galibiyetle ayrılarak devreye moralli girmek istiyor. Antrenör Hacı Hüseyin Çelik nezaretinde çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekipte Dmytro Turchenko dışında eksik bulunmuyor. İstanbul Üniversitesi Spor Birliği müsabakasında mavi kart gören Turchenko, Bahçelievler Belediye maçında forma giyemeyecek. Ligde alınan üst üste galibiyetlerin ardından aşırı motivasyon nedeniyle son iki haftada bir mağlubiyet ve bir beraberlik alan takıma yönetimden uyarı geldi. Yönetim, şampiyonluk yolunda sıkıntı yaşanmaması için devreye gitmeden tedbirlerini aldı. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, ligin artık şekillendiğini belirterek, Bahçelievler maçını da kazanarak devre arasına moralli girmek istediklerini söyledi. Ligde geçen hafta oynadıkları İstanbul Üniversitesi maçında galibiyeti kaçıran tarafından kendileri olduğunu aktaran Doğan, “Bu maçı unuttuk. Oyuncularımıza gerekli uyarıları yaptık. Devre arasına giderken Bahçelievler müsabakasını kazanıp, ilk üç içerisinde yer almak istiyoruz. Oyuncularımız hazırlıklarını sürdürüyor. Dmytro Turchenko dışında eksiğimiz yok. Hazırlıklarımız Cumartesi gününe kadar devam edecek” dedi.