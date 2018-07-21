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Hazırlıklar sürüyor

BÜYÜKLER Grekoromen Süper Lig takımlarından Yozgatspor, 27-30 Temmuz tarihleri arasında Yozgat’ta gerçekleştirilecek olan lig müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Hazırlıklar sürüyor

BÜYÜKLER Grekoromen Süper Lig takımlarından Yozgatspor, 27-30 Temmuz tarihleri arasında Yozgat’ta gerçekleştirilecek olan lig müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Hazırlıklar sürüyor

Antrenörler Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde çalışan güreşçiler, güçlü rakipler ile karşı karşıya gelecekleri 4, 5, 6 ve 7’inci hafta müsabakaların için yoğun bir semai harcıyorlar. Yozgatspor güreş antrenörü Mustafa Başer, kendilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Büyükler Grekoromen Süper Lig müsabakalarının önümüzdeki hafta içerisinde başlayacağını söyledi. Ligin zirvesinde yer alan takımlar ile mücadele edeceklerini hatırlatan Başer, ‘’Bizim ev sahipliğimizde yapılacak olan lig müsabakasında İstanbul Güreş İhtisas Spor Kulübü, ASKİ Spor Kulübü, Kayseri Şeker Spor Kulübü gibi güçlü takılar ile karşılaşacağız. Ligde ev sahibi olmanın avantajını en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. İyi sporculardan kurulu olan takımımızın çok zor rakiplerden puan alacağına inanıyoruz. Ligde elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. Rakiplerimiz çok güçlü ama biz de en onlarla başa çıkacak düzeyde sayılırız. Bu nedenle Ligde elimizden gelenin en iyisini yapacağız’’ dedi.

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