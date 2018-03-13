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Hazırlıklar sürüyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor Cumartesi günü konuk edeceği İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Hazırlıklar sürüyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor Cumartesi günü konuk edeceği İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

13 Mart 2018 Salı 07:00
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Hazırlıklar sürüyor

Türkiye kupası müsabakaları nedeniyle bir hafta ara verilen Hentbol Liglerinde hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Yozgat Bozokspor, Cumartesi günü İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımı ile oynayacağı müsabakayı kazanarak ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Antrenör Hacı Hüseyin Çelik, bir haftadır lige ara verilmesine karşılık kendilerinin ara vermeden lig hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Cumartesi günü kendi sahalarında İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımı ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Çelik, ‘’Ligin güçlü ekiplerinden biri olan İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımını yenerek ligde üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Genç ağırlıklı çıkacağımız müsabakada gençlerimiz tecrübe kazanacaklardır’’ dedi.

Son Güncelleme: 12.03.2018 17:41
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